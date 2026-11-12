VIDEO FCIN1908 / Zidane: "All'inizio alla Juve ho sofferto. Allenarla? Perché no"

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Dopo la sosta Cristian Chivu avrà qualche cartuccia in più. Una di queste sarà sicuramente Curtis Jones, tirato a lucido e pronto a incidere finalmente con la maglia dell'Inter. L'inglese può giocare da interno di centrocampo sia a destra che a sinistra, ma all'occorrenza può anche spostarsi in fascia. La duttilità è un valore aggiunto a cui l'allenatore farà sicuramente ricorso, ma con richieste ben precise. Le riporta la Gazzetta dello Sport di stamattina:

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"Quello che gli chiede Chivu sono gli strappi in avanti, i guizzi per scombinare e aprire le difese avversarie. Il calcio verticale di questa Inter può solo che beneficiare di un giocatore così. Tecnico e dai piedi buoni, venticinquenne che non ha mai dimenticato quanto era bello, da ragazzino, sguazzare sulla trequarti avversaria e divertirsi su quella linea immaginaria".