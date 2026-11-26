"All'Inter si chiedeva una risposta fatta di attenzione, concentrazione, sacrificio. E la risposta arriva contro lo Stoccarda, battuto 2-0 mettendo in campo proprio queste virtù, oltre ai gol di Sucic su rigore e del ritrovato Lautaro. La partita paradossalmente la svolta Dimarco, entrato al posto di Bastoni facendo scalare Carlos Augusto nella linea a tre di difesa".

Così il quotidiano Libero sintetizza la vittoria dell'Inter contro lo Stoccarda. Il rigore "stile Jorginho" con saltello di Sucic, poi "lo Stoccarda alza l'intensità, i nerazzurri qualcosa concedono ma risolvono con recuperi disperati o immolandosi sui tiri: si chiedeva sacrificio e concentrazione? Eccole. Al 74' Dimarco vede Lautaro in mezzo all'area e lo serve sui piedi: velo di Esposito e il capitano torna ad assaporare il piacere del gol".

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Inter in pagella

Nelle pagellesi prende quindi un 7 perché si procura il rigore, serveed è attento in difesa. Quandosi è fatto male ed è entrato l'italiano,è scivolato in difesa, 7 anche per lui: "La sua corsa e il suo atletismo sono fondamentali per questa squadra. Risolve un sacco di problemi. Il salvataggio su Demirovic al 65' è fantascientifico".

7 anche a Spence che veniva dalle critiche dopo la prestazione con l'Atalanta: "Ogni tanto è approssimativo a livello tecnico, ma mette in campo diversi recuperi lunghi in transizione". Stesso voto di Thuram e Lautaro: i primo con forza, sicurezza e aura trascina anche se stanco, l'argentino rientra e segna il gol della tranquillità. Prestazione altrettanto super di Esposito: "Palloni puliti e soluzioni offerte alla squadra. Anche il velo per Lautaro è squisito". E c'è un filtrante per Thuram, precisissimo, in mezzo agli avversari, che se il compagno arriva al gol viene elogiato nei secoli dei secoli, aggiungiamo noi.

(Fonte: Libero)