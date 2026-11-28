Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiPoche ore e l'Inter tornerà in campo. A San Siro ci sono in palio tre punti per riprendere subito la marcia corretta in campionato, provando a tenere blindata la porta come avvenuto soltanto due volte in casa fino a questo momento. Si legge sull'edizione odierna di TuttoSport:

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"L ’Inter che Cristian Chivu vorrebbe stasera a San Siro con il Genoa (20.45) è quella che ha battuto il Como o che ha vinto le ultime tre gare di Champions League senza subire gol. Sette, invece, le reti incassate tra Atalanta e Milan, passi falsi in Serie A che hanno fatto perdere contatto con la vetta.

Le due facce, tra coppa e campionato, non riguardano però solo il rendimento difensivo, che pure in Italia vive una fase di sofferenza: il sospetto che il reparto non abbia ancora assorbito gli addii di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, i due principali marcatori degli ultimi anni, è più che legittimo. Qualche infortunio - quelli prevedibili di John Stones e ora l’ultimo di Alessandro Bastoni, di cui parliamo a parte - ha complicato il quadro".