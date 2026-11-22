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Stasera Chivu dovrebbe puntare sulla coppia Thuram-Esposito per affrontare l’Atalanta. In attesa del recupero a pieno di Lautaro e dell’assenza di Bonny, il tecnico punta sulla coppia collaudata. Sarri si affida a Krstovic, anche lui in grande forma.

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“Dopo la prima sosta, hanno sistemato il motore sprigionando energia realizzativa: 6 gol ha segnato Krstovic, scrollandosi di dosso la concorrenza di Scamacca, altri 4 Thuram, che ha compensato l’assenza di Lautaro. Il momento top dei due attaccanti è uno dei grandi motivi d’interesse di Atalanta-Inter. Krstovic arriva al grande test anche confortato dalle 3 reti festeggiate con la nazionale montenegrina, che è stata promossa in Nations League, e ricorda con gusto l’ultimo incrocio con i campioni, che ha gelato a San Siro togliendo loro sicurezze in un periodo molto delicato della scorsa stagione. Assistito da De Ketelaere, pure rinvigorito dalle notti belghe, medita altri giochetti”, riporta La Gazzetta dello Sport.

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“Ma Thuram, che ha dovuto invece rinunciare alla convocazione della Francia per un affaticamento muscolare, sembra feroce e concreto come non mai: ha raggiunto una continuità di rendimento quasi insospettabile, nelle settimane in cui sta trattando il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028. Stasera a Bergamo potrebbe alternarsi con Lautaro, atteso in panchina a 40 giorni dall’infortunio capitato contro il Bruges. Partirà però di fianco a Pio Esposito, altro attaccante in grande fiducia dopo i 3 gol con l’Italia. È una notizia incoraggiante per l’Inter: nelle 16 partite in cui Chivu ha scelto questa coppia, Thuram ha segnato 13 volte e Pio 6”, aggiunge Gazzetta.