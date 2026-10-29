GUARRO e PACE EP32: Venezia-Inter, riposa Akanji. Esposito non sta benissimo: la probabile formazione

Ci pensa ancora Marcus Thuram. Nella sfida del Penzo, vinta per 2-0 dall’Inter contro il Venezia con non poche difficoltà, l’attaccante francese ha messo lo zampino sul primo autogol del Venezia a una decina di minuti dal termine.

“Strappo sulla sinistra per seminare Hainaut e rasoterra forte diretto verso il centro dell’area, dove a metterla dentro non è stato Pio Esposito bensì Moreno, che ha scatenato la gioia di Tikus e allontanato ogni spettro venuto a galla in laguna” scrive il Corriere dello Sport.

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Thuram decisivo

Dopo il gol dell’1-0, per la squadra di Chivu si è aperta la discesa verso il successo, con il secondo autogol dei padroni di casa.

“Solo a quel punto il tecnico romeno ha fatto a meno di Thuram, richiamato per lasciare campo a Spence dopo che inizialmente sarebbe dovuto uscire Dimarco. Del resto Chivu l’aveva detto anche nel pre partita, ribadendo come in questa fase giochino quelli che stanno bene. E il transalpino in questo momento riesce sempre a lasciare il suo marchio sulle partite, creando pericoli anche nei momenti più complessi come quelli vissuti ieri al Penzo”.

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Thuram contro il Milan

All’orizzonte c’è il derby di sabato sera contro il Milan e Marcus Thuram vuole andare in gol:

“Ai rossoneri l’ex Gladbach ha fatto male due volte in carriera, ma risalgono tra andata e ritorno alla sua stagione del debutto in Serie A (2023/24) perchè poi non ha più segnato al Diavolo nemmeno in Coppa Italia o in Supercoppa. Da qui al weekend l’obiettivo dell’attaccante interista è mantenere intatto questo stato di grazia, nonostante gli ulteriori 86 minuti messi nelle gambe ieri a Venezia”.

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Inter, la coppia d’attacco nel derby

Il quotidiano rivela i primi segnali in casa nerazzurra sulla coppia d’attacco che sfiderà il Milan dal primo minuto:

“Considerato l’inevitabile lavoro defaticante di oggi, ci sarà soltanto l’allenamento di domani per preparare il derby e poi sabato sarà di nuovo il tempo di scendere in campo. Al fianco di Thuram si giocheranno il posto Pio Esposito e Bonny, ma a prescindere dal tandem titolare il francese sogna da troppo tempo quel gol ai cugini che manca dal raddoppio nel derby della seconda stella dell’aprile 2024. Ieri sarebbe potuto partire dalla panchina, ma le vicissitudini di Esposito hanno convinto Chivu a schierarlo ancora da titolare”.

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Il tour de force di Thuram

Il Corriere dello Sport aggiunge:

“Va ricordato infatti che dopo la sosta, trascorsa ad Appiano a lavorare senza la chiamata della Francia, Thuram le ha giocate tutte da titolare. In tutto fanno sei partite tra campionato e Champions in 18 giorni e adesso all’orizzonte ne arriva un’altra, dove prevedibilmente vorrà agire da assoluto protagonista per far gioire il popolo nerazzurro in uno dei momenti più sentiti dell’anno”.

Poi conclude:

“Un tour de force che il diretto interessato non sembra accusare, soprattutto in una fase in cui c’è l’imperativo di stringere i denti e provare a indossare i panni di capitan Lautaro come trascinatore. Neanche a dirlo la prova regina sarà quella del derby, la partita con la P maiuscola quando indossi la maglia dell’Inter”.