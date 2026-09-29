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Sei mesi sulle montagne russe. Per Marcus Thuram, l’ultimo periodo è stato tutt’altro che semplice. Una giostra di emozioni positive e negative: dallo Scudetto vinto da protagonista alla mancata convocazione del CT della Francia Zidane.

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Tuttosport riavvolge il nastro:

“Uno scudetto vinto da protagonista - 6 gol nelle ultime 8 giornate, 3 nelle partite decisive per l’allungo con Roma e Como -, un Mondiale (con un solo minuto in campo contro l’Iraq nei gironi) osservato dalla panchina a causa di un infortunio muscolare che lo ha condizionato anche durante l’estate. Così, dopo le vacanze e una preparazione in solitaria, ecco il settembre di rincorsa: panchina col Monza alla prima giornata, subentri contro Cagliari e Napoli, titolare con minutaggio in crescendo contro Real Madrid, Udinese e Roma. Il tutto accompagnato da 2 gol e 2 assist. Quindi, sul più bello, la mancata convocazione del nuovo ct francese Zidane”.

Thuram ad Appiano

“Di certo, l’ultimo evento, la mancata chiamata nella Francia, lo ha ferito, ma non abbattuto. Anzi, per certi versi, gli ha permesso di aggiungere una settimana di riposo e, da ieri, con la ripresa degli allenamenti, due di lavoro serrato con Chivu e i giocatori rimasti ad Appiano”.

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Full immersion nerazzurra

Ora l’obiettivo di Chivu e del suo staff e di riportare Marcus Thuram al top della condizione:

“Quanto visto nel secondo tempo dell'Olimpico è molto vicino a ciò che Thuram rappresenta per l'Inter. Perché ovviamente Lautaro Martinez rimane il leader e il finalizzatore principe; Pio Esposito l'ariete che sempre di più guadagnerà spazio, utilissimo per fare a sportellate dentro l'area. Thuram, però, quando è in condizione, è un fattore per il gioco nerazzurro. È lui il giocatore capace di spaccare le difese avversarie con le sue accelerazioni, l'attaccante che - insieme a Bonny - può creare la superiorità numerica”.

I problemi fisici di Thuram

“La stagione scorsa si era chiusa con un guaio muscolare che lo aveva condizionato prima della finale di Coppa Italia con la Lazio, convincendo poi Chivu a non usarlo nelle ultime due gare di campionato. Però con la Francia era andata anche peggio, non era arrivato al top e si era poi fatto male al polpaccio, dicendo prematuramente addio alla kermesse iridata. Col passare delle partite, si è visto un Thuram in netta crescita e le prossime due settimane non potranno che migliorare la sua condizione”.

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Convincere Zidane

“È scontato in fondo che sarà lui il titolare dell'Inter alla ripresa, sia in campionato contro il Parma (10 ottobre) che in Champions contro il Bruges (13), entrambe le gare a San Siro. In questa sosta i suoi compagni di reparto sono in giro per il mondo, mentre lui è focalizzato al 100% sull'Inter con l'obiettivo, ça va sans dire, di convincere Zidane a chiamarlo poi a novembre”.