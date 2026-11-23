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Marcus Thuram conquista un nuovo record. Nella notte del 4-4 pirotecnico tra l’Atalanta e l’Inter, l’attaccante francese fa segnare un nuovo primato personale, come evidenzia La Gazzetta dello Sport.

Record Thuram

“Il francese ha dato a Esposito la palla del terzo gol e ha così preso parte a 23 reti in Serie A nel 2026 (15 gol e 8 assist), superando così il suo record in un anno solare (22 gol nel 2024)”.

Getty Images

Solo Malen meglio nel 2026

“Solo il romanista Donyell Malen (30), oggi capocannoniere, ha preso parte a più reti di Marcus nel 2026 in Serie A” evidenzia La Gazzetta dello Sport.