Con 15 gol e 8 assist, il francese ha partecipato a 23 reti nel 2026, superando il primato del 2024. La Gazzetta esalta i numeri dell'attaccante
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Marcus Thuram conquista un nuovo record. Nella notte del 4-4 pirotecnico tra l’Atalanta e l’Inter, l’attaccante francese fa segnare un nuovo primato personale, come evidenzia La Gazzetta dello Sport.
Record Thuram
“Il francese ha dato a Esposito la palla del terzo gol e ha così preso parte a 23 reti in Serie A nel 2026 (15 gol e 8 assist), superando così il suo record in un anno solare (22 gol nel 2024)”.
Solo Malen meglio nel 2026
“Solo il romanista Donyell Malen (30), oggi capocannoniere, ha preso parte a più reti di Marcus nel 2026 in Serie A” evidenzia La Gazzetta dello Sport.
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