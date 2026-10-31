Senza Lautaro, Tikus è il riferimento offensivo di Chivu. Due gol nei derby, due vittorie: ora vuole spezzare una serie di sette stracittadine senza successi
VIDEO / Milan-Inter, ecco le quote dei bookmakers per il derby
L’Inter sulle spalle di Marcus Thuram. L’attaccante è pronto a guidare i nerazzurri - dopo l’infortunio di Lautaro Martinez - nel derby di Milano di stasera a San Siro contro il Milan.
I gol di Thuram contro il MilanC’è un dato rilevante, evidenziato da Tuttosport: quando Tikus segna contro il Milan, l’Inter vince sempre il derby. È già successo più volte:
“Il primo gol del figlio d’arte nella stracittadina milanese, datato 16 settembre 2023, un tiro sotto l’incrocio dei pali dopo una bella azione personale del francese, valse il momentaneo 2-0 per l’undici di Inzaghi, che chiuse successivamente il match con un 5-1 senza storia. La seconda marcatura di Thuram è stata messa a referto in un’occasione ancora più speciale, il 22 aprile del 2024, con l’attaccante che realizzò l’1-0 parziale nel derby della seconda stella, - il match finì 2-1 per i nerazzurri - in un’occasione storica, quando, come ricordano sempre i tifosi, venne conquistato il tricolore “in faccia” ai rivali rossoneri”.
L’esultanza di Thuram nel derby“Allora, dopo il gol segnato, Marcus esultò con un gesto poco elegante, ma esaustivo, quello del possedere "due attributi così", stasera, dopo 7 derby senza sorrisi con 5 sconfitte e 2 pareggi - il ventinovenne punta a tornare a sorridere e incidere in un match che non potrà mai essere banale".
Thuram racconta il derby a Spence“Il derby è ancora più folle di come lo raccontano, non riesci nemmeno a sentire i compagni in campo - la confessione di Thuram a Spence, in un video pubblicato da Abu Dhabi Sport -. I tifosi giocano accanto a noi per 90 minuti. Sentirai solo la loro voce. Quando segni? No, molto prima del fischio d'inizio”.
I numeri di Thuram“Thuram finora in campionato è andato in rete in tutte le partite giocate a San Siro, contro Napoli, Udinese, Parma e Fiorentina. Normale dunque, nonostante l'incontro di stasera sia Milan-Inter e quindi i nerazzurri giochino formalmente in trasferta, che voglia continuare a gonfiare la rete del Meazza”.
Attaccante principe dell’InterTuttosport evidenzia il nuovo status di Thuram:
“Il Francese, in rete in questa Serie A anche a Roma e capace di propiziare lo scorso mercoledì a Venezia l’autogol di Moreno, per il preziosissimo vantaggio nerazzurro, è oggi, in attesa di Lautaro, l’attaccante principe dell’Inter. Uno status guadagnato a suon di gol e prestazioni sul campo, che potrà essere ancor più cementato dopo un’ulteriore prova decisiva nel derby”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA