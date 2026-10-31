L’Inter sulle spalle di Marcus Thuram. L’attaccante è pronto a guidare i nerazzurri - dopo l’infortunio di Lautaro Martinez - nel derby di Milano di stasera a San Siro contro il Milan.

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I gol di Thuram contro il Milan

C’è un dato rilevante, evidenziato da Tuttosport: quando Tikus segna contro il Milan, l’Inter vince sempre il derby. È già successo più volte:

“Il primo gol del figlio d’arte nella stracittadina milanese, datato 16 settembre 2023, un tiro sotto l’incrocio dei pali dopo una bella azione personale del francese, valse il momentaneo 2-0 per l’undici di Inzaghi, che chiuse successivamente il match con un 5-1 senza storia. La seconda marcatura di Thuram è stata messa a referto in un’occasione ancora più speciale, il 22 aprile del 2024, con l’attaccante che realizzò l’1-0 parziale nel derby della seconda stella, - il match finì 2-1 per i nerazzurri - in un’occasione storica, quando, come ricordano sempre i tifosi, venne conquistato il tricolore “in faccia” ai rivali rossoneri”.

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L’esultanza di Thuram nel derby

Thuram racconta il derby a Spence

“Allora, dopo il gol segnato, Marcus esultò con un gesto poco elegante, ma esaustivo, quello del possedere "due attributi così", stasera, dopo 7 derby senza sorrisi con 5 sconfitte e 2 pareggi - il ventinovenne punta a tornare a sorridere e incidere in un match che non potrà mai essere banale".“Il derby è ancora più folle di come lo raccontano, non riesci nemmeno a sentire i compagni in campo - la confessione di Thuram a Spence, in un video pubblicato da Abu Dhabi Sport -. I tifosi giocano accanto a noi per 90 minuti. Sentirai solo la loro voce. Quando segni? No, molto prima del fischio d'inizio”.

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I numeri di Thuram

Attaccante principe dell’Inter

“Thuram finora in campionato è andato in rete in tutte le partite giocate a San Siro, contro Napoli, Udinese, Parma e Fiorentina. Normale dunque, nonostante l'incontro di stasera sia Milan-Inter e quindi i nerazzurri giochino formalmente in trasferta, che voglia continuare a gonfiare la rete del Meazza”.Tuttosport evidenzia il nuovo status di Thuram:

“Il Francese, in rete in questa Serie A anche a Roma e capace di propiziare lo scorso mercoledì a Venezia l’autogol di Moreno, per il preziosissimo vantaggio nerazzurro, è oggi, in attesa di Lautaro, l’attaccante principe dell’Inter. Uno status guadagnato a suon di gol e prestazioni sul campo, che potrà essere ancor più cementato dopo un’ulteriore prova decisiva nel derby”.