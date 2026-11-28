Questa sera contro il Genoa dovrebbe toccare a Provedel. Chivu pensa di dare spazio all’ex Lazio
La mossa strategica dell'Inter per il futuro: cambiano le cose e arriva il nuovo benchmark
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Tra le possibile novità nella formazione dell’inter che scenderà in campo questa sera a San Siro contro il Genoa potrebbe esserci anche il portiere. Questa sera contro il Genoa dovrebbe toccare a Provedel. Chivu pensa di dare spazio all’ex Lazio.
“Chivu e l’alternanza in ogni reparto. La porta non è certo esclusa da questa dinamica di turnover in tempi di partite ogni tre giorni: ecco dunque che tra i pali stasera torna Ivan Provedel al posto di Pepo Martinez. L’ex Lazio non gioca da un mese esatto ma potrebbe essere confermato dal tecnico per tre gare consecutive”, riporta La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA