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Con Bastoni out, Chivu ritrova però una pedina importante nel suo scacchiere. Dopo le due gare ai box, torna tra i convocati Piotr Zeilinski. Sarà ancora fuori Hakan Calhanoglu. Il tecnico dell’Inter per sostituire il regista potrebbe giocarsi una carta a sorpresa.

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“Piotr Zielinski è tornato ad allenarsi insieme al resto dei compagni e oggi (ri)prenderà il suo posto sulla panchina nerazzurra. Un motivo in più per sorridere per Chivu che recupera il suo centrocampista polacco nel momento in cui ha perso, per almeno un mese, Calhanoglu. Zielinski — dopo il problema alla pianta del piede che si trascinava dalla nazionale — comunque tornerà in campo gradualmente; infatti oggi a insidiare Sucic c’è Stankovic”, rivela La Gazzetta dello Sport.