Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Oggi un solo allenamento per la squadra di Chivu. Il tecnico sembra avere le idee chiare sul giovane aggregato in ritiro in Germania Mosconi.

Getty Images

"Doppia seduta di allenamento anche ieri mentre oggi Chivu alla sua squadra concederà un pomeriggio di riposo e svago, da trascorrere nel resort che affaccia sulla Foresta Nera oppure nel pittoresco centro di Donaueschingen. E poi la sera di nuovo tutti insieme dalle 21 davanti alla tv, a guardare la finale del Mondiale e a fare il tifo per capitan Lautaro. È questo il menù nerazzurro di oggi (giorno in cui arriverà in Germania anche il ds Piero Ausilio) in ritiro: si lavora al mattino e poi relax", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Ma facciamo un passo indietro: ieri dal centro di allenamento dell’Aasen ha parlato Mattia Mosconi, attaccante classe 2007 e uno dei baby nerazzurri che Chivu ha aggregato alla squadra per questa fase di preparazione estiva. Il 19enne che ha debuttato l’anno scorso in Serie A. Chivu intanto ha fatto capire alla società che vorrebbe tenerlo, facendolo ballare tra Under 23 e prima squadra, perché lo considera un vero gioiello", aggiunge il quotidiano.