Ossessione derby, o meglio, ossessione Inter. Per il Milan i nerazzurri rappresentano un vero e proprio incubo, come ammesso dal patron rossonero Cardinale in un’intervista rilasciata nelle scorse ore.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, si tratta della conseguenza di quello che è accaduto nelle quattro stagioni della sua proprietà:

“Il Milan, infatti, è sempre finito dietro ai “cugini” in campionato, mettendo in bacheca soltanto una Supercoppa, contro 2 scudetti, 2 Coppe Italia e il doppio delle Supercoppe dei rivali cittadini. Insomma, difficile convivere con un dirimpettaio del genere. E non è che in questa quinta annata le cose siano cominciate in maniera diversa: il Diavolo , infatti, vede solo la coda dell’Inter, distante 7 già lunghezze”.

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Derby e Scudetto

Questa sera, in caso di vittoria, il Milan potrebbe rilanciare le proprie ambizioni Scudetto:

“Ultimamente, il derby ha fatto sorridere il Milan, che non perde contro l’Inter addirittura dal 22 aprile 2024, quando consegnò partita, scudetto e seconda stella a Lautaro e compagni. Da allora, 5 stracittadine vinte, tra cui una che ha consegnato a Cardinale la sua unica Supercoppa, e 2 pareggi. Ieri, salutando i tifosi all’uscita di Milanello, il numero di Red Bird ha ribadito la sua fiducia in vista del match di questa sera: «Entreremo in campo molto determinati e concentrati»”.

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Ma vincere i derby, però, non significa necessariamente aumentare le proprie chance scudetto.

“Lo scorso campionato è stato emblematico in questo senso. Doppia vittoria rossonera, ma Inter che ha finito per vincere in carrozza il suo 21° tricolore: più 11 sul Napoli secondo, e addirittura più 17, sul Diavolo precipitato al quinto posto”.

Derby e ossessione Inter

Al contrario, l’Inter non vince il derby ormai da quel lontano 22 aprile 2024, la notte della seconda stella:

“Quella dell’Inter sì che è un’ossessione derby, nel senso di urgenza: ovviamente di tornare a colorare Milano di nerazzurro. L’ultima volta, come già ricordato, è entrata nella storia. Era anche la sesta stracittadina consecutiva che Lautaro e soci si portavano a casa. E in quel filotto c’erano pure una Supercoppa e, soprattutto, una trionfale semifinale di Champions. In quel momento, il predominio interista sembrava indiscusso. Tanto più che, di fatto, anche in questi due anni, il Milan si è affacciato alla sfida con i “cugini”, puntualmente da sfavorito. In campo, invece, i valori sul campo si sono spesso ribaltati. E ora in casa nerazzurra si senta la necessità di interrompere questa serie nera”.