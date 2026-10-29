Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Stavolta l'Inter non è andata in svantaggio, ma è come se fosse stato così. Chivu all'intervallo non poteva di certo essere contento della prestazione dei suoi ragazzi, come ribadisce anche la Gazzetta dello Sport. Questa la ricostruzione di quanto accaduto al 45' di Venezia-Inter:

(Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

"Alla pausa, Chivu ha ribaltato la squadra, forse con le urla, di sicuro con i tre cambi: fuori Bisseck, Sucic e Aleksandar Stankovic, dentro Akanji, Barella e Calhanoglu. In pratica Chivu ha bocciato la catena di centro-destra (Bisseck e Sucic), tenuta in ostaggio da Helgason, e ha giudicato tenera la prova di Aleksandar Stankovic, forse emozionato dal confronto a distanza con il fratello Filip, portiere del Venezia, e dalla presenza di papà Dejan a bordo campo. Il rimescolamento non ha fruttato granché, se non una generica predominanza, un’alzata di baricentro positiva per un verso e negativa per l’altro, perché ha acuito la pericolosità del Venezia in ripartenza".