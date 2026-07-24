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Via Piero Ausilio, arriva Beppe Marotta in Germania. Il ds ha lasciato il ritiro, ma a chiudere questa parte di stagione ci sarà il presidente dell'Inter, come spiega La Gazzetta dello Sport:

Getty Images

"Il direttore sportivo Piero Ausilio ha lasciato ieri la Germania ma da oggi la squadra avrà al suo fianco il presidente Beppe Marotta. Il numero uno del club è atteso nel pomeriggio a Donaueschingen e poi seguirà Chivu e i suoi a Karlsruhe per assistere all’amichevole che chiuderà questo ritiro nella regione del Baden-Wurttemberg. Sempre oggi la squadra è attesa da un’altra doppia seduta, mentre domani sarà il giorno della partenza alla volta di Karlsruhe dove si concluderà questa parte di preparazione".