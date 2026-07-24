Il ds ha lasciato il ritiro, ma a chiudere questa parte di stagione ci sarà il presidente dell'Inter

Andrea Della Sala
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Via Piero Ausilio, arriva Beppe Marotta in Germania. Il ds ha lasciato il ritiro, ma a chiudere questa parte di stagione ci sarà il presidente dell'Inter, come spiega La Gazzetta dello Sport:

Marotta
Getty Images

"Il direttore sportivo Piero Ausilio ha lasciato ieri la Germania ma da oggi la squadra avrà al suo fianco il presidente Beppe Marotta. Il numero uno del club è atteso nel pomeriggio a Donaueschingen e poi seguirà Chivu e i suoi a Karlsruhe per assistere all’amichevole che chiuderà questo ritiro nella regione del Baden-Wurttemberg. Sempre oggi la squadra è attesa da un’altra doppia seduta, mentre domani sarà il giorno della partenza alla volta di Karlsruhe dove si concluderà questa parte di preparazione".

Marotta Inter

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