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L'Inter è arrivata ieri a Hong Kong dove domani affronterà il Manchester City. Poi partirà per l'Australia per incontrare Juve e Milan

Come racconta La Gazzetta dello Sport, "La delegazione interista è arrivata ieri nella tarda mattinata italiana e si è dedicata essenzialmente al recupero del fuso orario. Della comitiva fa parte anche Christian Vieri che partecipa agli eventi promozionali con i partner commerciali in qualità di Legend. Soprattutto in Australia, dove ha vissuto dieci anni quando era bambino, sarà un ambasciatore importante per il club che scruta sempre con interesse nuovi mercati per accordi commerciali".

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"Del resto le tournée estive, poco utili sotto il profilo tecnico e stancanti per gli atleti, servono proprio a cementare legami che possono riverberarsi in future partnership. Come tutte le grandi società, l’Inter sale sulla giostra mondiale che le garantisce prestigio e riconoscibilità. Vale molto di più quello, il posizionamento del brand, dei 5-6 milioni che gli organizzatori pagano per ospitare le squadre. Resta da capire come reagirà il pubblico di Hong Kong davanti a un’amichevole impoverita dai tanti assenti: i biglietti per il nuovissimo Kai Tak Stadium, che può contenere 50.000 spettatori, sono molto cari e per il momento non sono andati esauriti", chiude Gazzetta.