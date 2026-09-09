Una partita senza logica. L'Inter paragonata ad uno studente universitario che quando si affaccia sui palcoscenici internazionali deve sempre studiare moltissimo senza la garanzia di strappare un bel voto all’esame e una distanza da colmare con la squadra di Inzaghi che in Europa brillava con costanza. È la descrizione di Real-Inter che fa il quotidiano La Stampa concentrandosi sulle tante occasioni sprecate e le difficoltà che si ripresetano puntuali davanti ai match europei.

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"I Campioni d’Italia devono uscire dal guado europeo iniziato con la successione tra Inzaghi e Chivu. Dalla scorsa stagione hanno battuto solo il Borussia Dortmund tra le grandidi Champions affrontate. Poi sconfitte con Arsenal, Liverpool, Atletico e Real Madrid, senza trascurare l’eliminazione col Bodo Glimt", si legge sul quotidiano.

Che aggiunge: "Il problema è che, a parità di interpreti, l’Inter ha affievolito gli automatismi sulle fasce, accompagnati dagli inserimenti profondi dei difensori centrali, soprattutto Bastoni. Era questa manovra unica a permettere alla squadra guidata da Inzaghi di essere protagonista nelle serate più prestigiose. Ora resta la volontà di essere sempre propositivi: basta per dominare in Italia, ma in Champions rischia di diventare controproducente".

(Fonte: La Stampa)