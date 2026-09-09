Due errori pesanti dei nerazzurri contro un Real molto permissivo
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Aldo Serena, all'indomani dalla sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid, è tornato sulla partita del Bernabeu in collegamento su Skysport. «Partita ambivalente? Le due squadre hanno privilegiato l'aspetto offensivo e in alcuni casi la fase difensiva se la sono dimenticata. L'Inter ha fatto errori clamorosi individuali, Jones prima e Martinez, poi che hanno potato ai gol degli avversari. Devo dire che trovare un Real così dimesso e allungato, permissivo, non sarà semplice in futuro».
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«L'Inter ha avuto tantissime occasioni per andare a rete. Courtois è stato il migliore in campo per il Real e questo la dice tutta. Il risultato poteva essere più ampio da una parte e dall'altra. I tre attaccanti del Real Madrid sono superlativi, unici nel loro genere. L'Inter ha fatto vedere soprattutto sugli esterni dinamiche di gioco molto ficcanti: Diouf ha fatto una partita strepitosa e non ho mai visto in difficoltà così Cucurella», ha aggiunto l'ex calciatore.
-Imprecisione Inter in attacco?Sì c'è stata da parte dell'Inter ma anche da parte del Real Madrid. Lo stadio era rimasto chiuso con la copertura e faceva molto caldo e anche il secondo tempo, pieno di errori là davanti, sia dovuto alla stanchezza e alle temperature.
-Martinez che fa quell'errore e poi fa grandi parete: il tema portiere esiste all'Inter?
Penso di no in questo momento. La reazione avuta è da professionista e adulto che ha metabolizzato subito un errore clamoroso in un contesto come quello del Bernabeu. Poteva anche avere una reazione diversa, ma si è rifatto. Non è un problema proprio per la reazione avuta, di alto profilo.
-Guardando alla storia dell'Inter di Chivu in Europa, che dimensione ha?Quest'anno penso che con la campagna acquisti fatta l'Inter si sia data una dimensione più internazionale ed europea. È una squadra che ha una tipologia di gioco che può fare male a tutti e penso che sia attrezzata per poter fare bene. Ma non si piò sbagliare in gare così. Non si può dare campo aperto a giocatori come quelli che ha il Real, strepitosi, hanno una forza d'urto notevole e a campo aperto sono imprendibili. Una maturazione va ancora fatta ma penso che un salto in avanti l'Inter lo abbia fatto con la campagna acquisti dei tre giocatori inglesi.
-Luci e ombre Curtis Jones. Stones ha dato la percezione di alzare qualità e personalità?Impressione giusta su Stones. L'esperienza non si compra, si acquisisce col tempo e lui ne ha da vendere, ha giocato ad altissimi livelli: è entrato con calma e tranquillità, ha dato le linee guida in difesa e ha convinto i compagni. Con l'andare del tempo darà equilibrio alla squadra, quello che Chivu si aspettava da lui.
-Mourinho?È un allenatore di squadra, tifosi e giornalisti. Lavora a 360 gradi per portare la sua squadra a vincere. Non ha un gioco spettacolare, ma cerca di mettere nelle migliori posizioni i propri giocatori con le migliori caratteristiche. Al Real la situazione è complessa, là in mezzo ci sono delle personalità notevoli che sono difficili da collimare e lui sta lavorando in questo senso.
(Fonte: SkySport)
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