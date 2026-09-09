Aldo Serena, all'indomani dalla sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid, è tornato sulla partita del Bernabeu in collegamento su Skysport. «Partita ambivalente? Le due squadre hanno privilegiato l'aspetto offensivo e in alcuni casi la fase difensiva se la sono dimenticata. L'Inter ha fatto errori clamorosi individuali, Jones prima e Martinez, poi che hanno potato ai gol degli avversari. Devo dire che trovare un Real così dimesso e allungato, permissivo, non sarà semplice in futuro».

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«L'Inter ha avuto tantissime occasioni per andare a rete. Courtois è stato il migliore in campo per il Real e questo la dice tutta. Il risultato poteva essere più ampio da una parte e dall'altra. I tre attaccanti del Real Madrid sono superlativi, unici nel loro genere. L'Inter ha fatto vedere soprattutto sugli esterni dinamiche di gioco molto ficcanti: Diouf ha fatto una partita strepitosa e non ho mai visto in difficoltà così Cucurella», ha aggiunto l'ex calciatore.

-Imprecisione Inter in attacco?

-Martinez che fa quell'errore e poi fa grandi parete: il tema portiere esiste all'Inter?

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Sì c'è stata da parte dell'Inter ma anche da parte del Real Madrid. Lo stadio era rimasto chiuso con la copertura e faceva molto caldo e anche il secondo tempo, pieno di errori là davanti, sia dovuto alla stanchezza e alle temperature.

Penso di no in questo momento. La reazione avuta è da professionista e adulto che ha metabolizzato subito un errore clamoroso in un contesto come quello del Bernabeu. Poteva anche avere una reazione diversa, ma si è rifatto. Non è un problema proprio per la reazione avuta, di alto profilo.

-Guardando alla storia dell'Inter di Chivu in Europa, che dimensione ha?

-Luci e ombre Curtis Jones. Stones ha dato la percezione di alzare qualità e personalità?

-Mourinho?

Quest'anno penso che con la campagna acquisti fatta l'Inter si sia data una dimensione più internazionale ed europea. È una squadra che ha una tipologia di gioco che può fare male a tutti e penso che sia attrezzata per poter fare bene. Ma non si piò sbagliare in gare così. Non si può dare campo aperto a giocatori come quelli che ha il Real, strepitosi, hanno una forza d'urto notevole e a campo aperto sono imprendibili. Una maturazione va ancora fatta ma penso che un salto in avanti l'Inter lo abbia fatto con la campagna acquisti dei tre giocatori inglesi.Impressione giusta su Stones. L'esperienza non si compra, si acquisisce col tempo e lui ne ha da vendere, ha giocato ad altissimi livelli: è entrato con calma e tranquillità, ha dato le linee guida in difesa e ha convinto i compagni. Con l'andare del tempo darà equilibrio alla squadra, quello che Chivu si aspettava da lui.È un allenatore di squadra, tifosi e giornalisti. Lavora a 360 gradi per portare la sua squadra a vincere. Non ha un gioco spettacolare, ma cerca di mettere nelle migliori posizioni i propri giocatori con le migliori caratteristiche. Al Real la situazione è complessa, là in mezzo ci sono delle personalità notevoli che sono difficili da collimare e lui sta lavorando in questo senso.

(Fonte: SkySport)