Mancano i gol di Lautaro . Il Toro, nella passata stagione, aveva abituato tutti troppo bene, Persino Inzaghi che ora lavora assiduamente per far ritrovare fiducia al suo bomber. Per questo, molto probabilmente, a Leverkusen sarà ancora titolare.

"Simone Inzaghi è così: il giorno dopo aver suggerito a Thuram come segnare il gol numero 10 in campionato, era già lì a pensare come aiutare Lautaro a sbloccarsi. Se una nota negativa c’è, in questa Inter che pare essere molto vicina al rendimento feroce e allo sviluppo di gioco della scorsa stagione, è proprio quella legata al capitano. C’è un problema da risolvere e adesso, ancor prima che fisico, è mentale. L’argentino sente il peso di un gol che arriva poco, certamente meno di quanto vorrebbe. Inzaghi con lui sta lavorando di fino. Facendo lo psicologo, gestendo una situazione che conosce, capendo bene come ragiona un attaccante. E così, contro il Parma, a uscire è stato Thuram e non il capitano, proprio con l’intenzione (e la speranza) che negli ultimi minuti l’argentino trovasse la rete. Non è accaduto. Ma una nuova chance potrebbe arrivare presto, già martedì in Champions League", spiega La Gazzetta dello Sport.