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Dopo la vittoria con il Como, la sosta per le nazionali. Nell'Italia di Mancini, che affronterà prima la Francia e poi il Belgio, ci saranno anche alcuni giocatori dell'Inter come protagonisti.

"Difficile che Mancini faccia troppi calcoli, in fondo sono due partite e non servirà un turnover sfrenato. Quindi la miglior Italia per San Siro. In difesa, davanti a Donnarumma, si può immaginare una linea con Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. In mezzo, con Tonali promosso play, dovrebbero giocare Barella e Doumbia, anche se il ct tiene sempre in ballottaggio Frattesi, titolare a Parigi al posto dell’interista. In attacco, Pio sarà il centravanti", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Meno decifrabili i due esterni. Cisse si gioca uno dei due posti con Zaniolo, Cambiaghi e Seba Esposito. La tentazione sarebbe il milanista a sinistra, nella posizione che lo sta esaltando nel Milan, con la squadra che crea il vuoto in area per lasciargli la libertà di incrociare, inquadrare la porta e segnare: pochi hanno stessa leggerezza e precisione al tiro. Cambiaghi garantisce più copertura. Seba Esposito, ottimo a settembre, più possesso e manovra, e può giocare su entrambe le fasce come Cambiaghi. Infine, Zaniolo al quale, se stesse bene, Mancini difficilmente rinuncerebbe a destra. Due giorni per decidere. Ma Zaniolo, Pio e Cisse non sarebbe un brutto attacco…", si legge su La Gazzetta.