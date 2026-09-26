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Brutta prestazione dell'Italia contro il Belgio nella prima di Mancini. Questo il giudizio de La Gazzetta dello Sport sui due giocatori dell'Inter in campo:

Barella 5 - Il dialogo con Pio è una cosa che funziona: pallonetto e stoccata. Peccato che dentro i 90’ ci sia altro: corre, corre a vuoto. Spuntato.

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Esposito 5,5 - Vive nella grande sofferenza: se c’è da aggredire lo spazio lo fa, se c’è da prendersi il pallone, spalle alla porta, c’è. Già, spalle alla porta: il guaio nasce proprio nel modo in cui viene innescato.