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In campo nell'Italia scelta da Mancini che ha sconfitta 4-1 la Turchia c'erano anche due giocatori dell'Inter: Bastoni ed Esposito. Il giudizio dei due nerazzurri secondo La Gazzetta dello Sport:

Bastoni 7 - Dove eravamo rimasti? Sei mesi e nove minuti dopo la notte choc di Zenica batte un colpo, in scivolata, in anticipo e apre la nostra di notte. Dispensa certezze.

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Pio Esposito 7 - Il gioco di sponda è redditizio, quasi essenziale: prende parte alla giostra di tocchi prima di andare a dama. Tocchi che sparigliano la scena, poi il gol.