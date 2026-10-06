VIDEO / Numeri su numeri, assist e giocate: l'interista Maghlout scatenato in Nazionale

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Grande prova dell'Italia contro la Turchia. A Bologna la Nazionale di Mancini si è imposta per 3-1 raggiungendo il secondo posto nel girone di Nations League con 7 punti. Queste le valutazioni de La Gazzetta dello Sport sui nerazzurri:

Bastoni 6,5 - Quando il campo si allarga e lo spazio diventa ingombrante dà il meglio: nel finale allontana il pericolo, in velocità, con la solita astuzia.

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Barella 6,5 - Un bel po’ di movimenti e “tagli”: non spacca in due la partita, non è il tempo per farlo. Dà tutto quello che ha, dà a Calafiori la palla giusta.

Esposito 7 - Entra e l’Italia si prende la sua luce e il suo gol: gli basta un attimo per dimostrare che, là davanti, le gerarchie sono ben definiti. Prima c’è Pio.