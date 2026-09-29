“Una metamorfosi totale”. Così Tuttosport definisce la prestazione dell’Italia di Roberto Mancini, che travolge la Turchia a Bursa con un netto 4-1 dopo il KO casalingo, all’Olimpico, contro il Belgio.

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“Altro che reazione: quella dell’Italia è una metamorfosi totale, rispetto alle difficoltà dell’Olimpico contro il Belgio - scrive il quotidiano - […] L’Italia spenta, impacciata e timida di venerdì scorso non c’è più: pressione alta, abilità nel fraseggio anche negli spazi stretti, dinamismo senza palla e buona lettura nelle scelte spingono gli azzurri a un clamoroso 3-0 in terra turca, nella prima capitale dell’impero ottomano, già a fine primo tempo”.

La rivoluzione di Mancini

“Il primo a ribaltare tutto è Mancini: modifica otto calciatori di movimento su dieci, tiene solo Tonali e Pio Esposito, mette gli interpreti giusti nella posizione adeguata, pesca il jolly con Kayode, rilancia Frattesi e Fagioli che fanno un figurone e soprattutto si prende i tre punti, tornando a casa con più certezze rispetto a quando era partito per Bursa”.

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Bastoni cancella gli spettri

Pio Esposito in versione extralusso

“Errori tecnici e paura di sbagliare frenano i turchi e da un liscio dello juventino Celik scaturisce il vantaggio di Bastoni. Per l’interista è una sorta di catarsi: superare Zenica così, dopo aver saltato il match con il Belgio per squalifica, è il modo giusto per mettersi tutto alle spalle e cancellare gli spettri”.“Era dal 15 novembre del 2000 che non c’erano due fratelli in campo insieme nella Nazionale maggiore, ai tempi erano gli Inzaghi. Perché poi un capitolo a parte lo merita Pio. In versione extralusso, molto diverso da quello visto nella prima giornata di Nations League: spalle alla porta riesce a portare a spasso mezza difesa turca, liberando le corsie, specialmente quella destra dove Kayode diventa letale, prima con un tiro sulla cui respinta si fionda Frattesi per il 2-0 e poi realizzando, al debutto, il primo gol in carriera nella Nazionale maggiore”.

Foto pubblicata su Instagram da Sebastiano Esposito

Ora la Francia

“Per Montella sono guai, per Mancini è una boccata di ossigeno puro: venerdì ci sarà la vera, grande prova di maturità a Parigi, contro una Francia in testa a punteggio pieno nel girone di Nations League dopo aver battuto il Belgio a Bruxelles, con gol nel finale di Olise. Agli azzurri servirà ripetere la prestazione di Bursa, soprattutto il primo tempo, per portare a casa un risultato positivo, cercando però di ridurre al minimo i black out in copertura e i pericolosi cali di tensione. Perché la Turchia è in crisi e si vede, ma la Francia non perdona. Intanto però il Mancio si gode l’Italia ritrovata e una prestazione confortante, al netto di qualche imperfezione, sia sul piano tecnico tattico sia a livello temperamentale. Ed era tutt’altro che scontato”.