C’è indelebilmente la firma e la favola dei fratelli Esposito nella rinascita dell’Italia di Roberto Mancini. Sebastiano e Pio sono partiti titolari a Bursa, nel successo per 4-1 contro la Turchia di Montella.

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La prima dal 1’ per l’attaccante del Sassuolo, nella notte del poker azzurro ha assistito al sesto gol in undici presenze del fratello classe 2005 con la maglia della Nazionale

Foto pubblicata su Instagram da Sebastiano Esposito

I fratelli in Nazionale

Il Corriere dello Sport rivela che da 111 non capitava di vedere due fratelli titolari nella Nazionale Italiana.

“Nel 1915 Aldo e Luigi Cevenini giocarono e segnarono entrambi contro la Svizzera. Da allora solo gli Inzaghi hanno vestito insieme la maglia azzurra, per due volte con Trapattoni nel 2000, ma mai da titolari insieme. Prima dei Cevenini anche Giuseppe e Felice Milano giocarono insieme tre partite tra il 1912 e il 1913. Una bella favola che scalda il cuore a questa Nazionale che vuole rialzare la testa, una favola che ha altri contorni. Salvatore, il più grande dei tre Esposito, centrocampista classe 2000, oggi in forza alla Sampdoria, ha vestito la maglia azzurra nel 2022, debuttando contro l'Inghilterra, sempre in una gara di Nations League”.

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Il sogno dei fratelli Esposito

“Una bella storia, che parte da lontano. Una famiglia dove il pallone è il pane quotidiano e che ha fatto grandi sacrifici per aiutare i tre figli maschi a imporsi nel calcio, trasferendosi da Castellammare di Stabia a Brescia. Gli Esposito non hanno mai dimenticato le loro origini e hanno donato un campo di calcio nel rione Cicerone alla periferia di Castellammare, dove hanno coltivato il loro sogno. Il campo è stato inaugurato nel novembre di due anni fa con una bella festa”.

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Pio e Seba Esposito nel 4-1 dell’Italia

“A Bursa, nella Nazionale ribaltata da Roberto Mancini, hanno dato il loro contribuito per una vittoria che ha allontanato le prime critiche al nuovo corso. In campo sotto la pioggia si sono capiti con uno sguardo, cercati, trovati. Pio ha fatto la punta centrale, Sebastiano è partito da sinistra nel tridente manciniano, poi nella ripresa si è spostato a destra, prima della sostituzione. Nell’Inter il più giovane degli Esposito si è ritagliato il suo spazio, in Nazionale in un anno è diventato un punto fisso. Pio il gol ce l’ha nel sangue, l’ha trovato all’inizio della ripresa, quando ha portato il risultato sul 4-1. Sesta rete in undici partite in azzurro. Sebastiano ha lasciato il Cagliari e ha scelto il Sassuolo, fino ad arrivare al debutto azzurro”.