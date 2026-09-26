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Brutto esordio per l'Italia di Roberto Mancini. Azzurri sconfitti 2-0 dal Belgio, prestazione parecchio sottotono per la Nazionale che ora dovrà affrontare la Turchia.

"Dopo la delusione di ieri, l’Italia di Roberto Mancini tornerà al lavoro già nella giornata di oggi per iniziare a preparare la sfida di lunedì sera in programma all’Ataturk Spor Kompleksi di Bursa, in Turchia. E quella contro la squadra di Vincenzo Montella sarà già una sfida importante per il prosieguo della Nations League da parte degli azzurri. A Bursa, tra l’altro, è facile che Mancini cambi più di qualcosa contro i turchi, un po’ in base alle risposte avute dalla gara di ieri sera ed un po’ per una logica legata al turnover", scrive La Gazzetta dello Sport.

Getty Images

"Torneranno in ballo gli undici esclusi di ieri. Mancini inoltre dietro recupererà il centrale interista Alessandro Bastoni (ieri out per squalifica) e potrebbe decidere anche di dare spazio al terzino del Brentford Michael Kayode sulla fascia destra, dove ieri l’esterno napoletano Di Lorenzo è apparso spento. Dal via potrebbero partire anche Scalvini, Frattesi e Maldini, ieri entrati tutti nel secondo tempo. Ma si candidano per una maglia da titolare pure Zaniolo sulla fascia destra, Doumbia e il viola Fagioli per la regia. Possibile anche che uno tra Ruggeri o Ahanor dia fiato a Calafiori", queste le ultime secondo il quotidiano.