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Grande serata quella di ieri per l'Italia che, dopo la sconfitta col Belgio, è tornata a vincere battendo la Turchia. Tra i protagonisti i fratelli Esposito, entrambi titolari nella formazione azzurra.

"Una notte indimenticabile... a casa Esposito. Nella vittoria per 4-1 contro la Turchia, Pio ha segnato il sesto gol in undici presenze con la maglia azzurra, mentre Sebastiano ha debuttato con la Nazionale. I nuovi fratelli d’Italia hanno giocato insieme per 63 minuti, quando l’attaccante del Sassuolo è stato sostituito da Doumbia, e così hanno scritto una pagina della storia del nostro calcio: gli ultimi fratelli insieme in campo con l’Italia erano stati gli Inzaghi, il 15 novembre 2000 nell’amichevole vinta 1-0 contro l’Inghilterra al Delle Alpi di Torino, ma Filippo e Simone erano stati utilizzati contemporaneamente solo 11’. Pio e Sebastiano invece sono stati titolari: gli ultimi ad avere questo “privilegio” erano stati Aldo e Luigi Cevenini, il 31 gennaio 1915, in occasione della vittoria per 3-1 contro la Svizzera (andarono a segno entrambi). Da allora sono passati oltre 111 anni. In precedenza stesso destino per Giuseppe e Felice Milano, tre volte titolari tra il 1912 e il 1913", ricorda La Gazzetta dello Sport.

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"Ieri sera papà Agostino e mamma Flavia inevitabilmente si saranno emozionati a vederli a centrocampo durante l’inno e poi alla fine del match, contenti per il risultato sotto la curva dei sostenitori italiani, ma anche il terzo dei fratelli Esposito, Salvatore, sarà stato super felice: adesso gioca nella Sampdoria, ma lui è stato il primo della famiglia a indossare la maglia azzurra, l’11 giugno 2022 durante una gara di Nations League contro l’Inghilterra. Anche in quel caso in panchina c’era Roberto Mancini", aggiunge il quotidiano