"Mancini sa di dover scalare le montagne per riconquistare affetto e fiducia, ma ha imboccato la strada giusta e siamo rimasti colpiti dalla sua capacità di ricreare così in fretta il senso di squadra e dare un’idea di gioco. La gente ha risposto: il sold out di San Siro è una cambiale in bianco. Non sprechiamo l’occasione e alimentiamo la tenue fiammella". L'appello arriva dal Corriere della Sera. L'Italia questa sera gioca a San Siro contro la Francia di Zidane in Nations League.

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È una squadra che mister Mancini sta rifondando dalle ceneri. Sa che la strada è impervervia ("Adesso sembra tutto rose e fiori...", ha detto ieri e ha aggiunto: "La strada è lunga") e così a Coverciano è stato chiaro con il suo gruppo che "cresce, tra vecchi leader e giovani rampanti e il ct si trova a proprio agio nella tripla versione allenatore-motivatore-cacciatore di talenti", spiega ancora Bocci sul Corriere della Sera.

"Proviamo a innamorarci di nuovo della Nazionale, la squadra di tutti, dopo aver vissuto giorni complicati per le tensioni politiche sempre più forti di cui avremmo fatto volentieri a meno. Senza dimenticare che la Nations è effimera e che gli esami veri arriveranno con le qualificazioni europee quando bisognerà scacciare ansia e paura", conclude nello stesso editoriale.

(Fonte: Corriere della Sera)