GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

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Cagliari-Inter è stata la partita d'esordio di Curtis Jones. E La Gazzetta dello Sport ha parlato di una "massiccia personalità" che si vede subito, sul primo pallone che va a prendersi sulla rimessa laterale che dimostra 'sfrontatezza e talento'. Aveva anche provato a segnare poco dopo, la palla è finita in angolo.

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Nella seconda partita della stagione la squadra nerazzurra ha vinto faticando nel finale soprattutto perché, nonostante la mole di gioco creata, non è riuscita a chiudere la partita. "Bisognava spezzare il ritmo, era richiesta esuberanza e un po’ di sana esperienza. Chi è nato con il rosso di Liverpool sulla pelle non teme nulla, figurarsi i dispetti di una partita come quella sarda, che poteva regalare beffe inattese dopo il grande spreco di occasioni dei campioni d’Italia", si legge sulla rosea.

"Questo 25enne inglese è stato atteso per mesi e pagato 35 milioni bonus compresi proprio perché sa fare tutto o quasi: aumenta i giri nel motore da mezzala, può pure spingersi più avanti in supporto delle punte e, all’occorrenza, essere dirottato sulla fascia destra. Chi più Curtis ha, più ne metta", scrive di lui ancora il giornale sportivo. Jones ha subito convinto lo staff tecnico anche perché aveva completato la preparazione con il Liverpool.

"Il suo passo è da Premier e si vede subito nel suo scattare elettrico: aiuterà, quindi, Chivu nel proposito ambizioso di rendere più intensa la sua creatura", conclude l'articolo.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)