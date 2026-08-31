Sembrava un rigore, poteva starci in pratica. La Gazzetta dello Sport analizza gli episodi di Cagliari-Inter e si sofferma su quello che vede protagonista dopo quattro minuti in area di rigore Lautaro Martinez con Obert.

"Al 4’ pt, in area-Cagliari, Obert colpisce il fianco di Lautaro mentre è in piena elevazione. E’ un colpo che sbilancia l’interista. Fabbri lo vede e lo valuta: non è una “tramvata” ma nemmeno un refolo di vento, il rischio rigore è stato evidente". Ma l'arbitro Fabbri ha deciso di lasciar correre.

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"Sviluppo regolare nel gol di Calha (9’), giusto il giallo per Akanji che arriva in maniera scomposta e imprudente su Maldini. A fine primo tempo, Fabbri lascia giocare nei contatti Akanji-Romano e Calhanoglu-Maldini", aggiunge la rosea sul resto degli episodi.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)