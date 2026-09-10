Il quotidiano ha parlato degli ultimi acquisti in casa Inter e del loro apporto fin qua e si è soffermato anche sul francese e sulla sua evoluzione

Eva A. Provenzano
real inter madrid lautaro mani nei capelli (1)

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Il quotidiano Il Giornale parla anche oggi della sconfitta dell'Inter con il Real e si sofferma sul alcuni protagonisti, in particolare sui nuovi arrivati. "Chivu - si legge in un articolo di Visnadi - non ha praticamente ancora avuto nulla dai 3 inglesi, manifesto del mercato estivo. Spence si allena sempre a parte, Stones gioca un po' al posto di Akanji & C., mentre Jones, a Madrid per la primavolta titolare, sembra lontano dal poter cambiare il volto offensivo della squadra, come pensava Chivu".

curtis jones (8)
Getty Images

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Diouf si sta prendendo l'Inter

E poi sottolinea il momento di Diouf che da scommessa di Chivu sta diventando, con i suoi tempi, una certezza a destra. Anche contro il Real Madrid, giocando da titolare, ha dimostrato carattere e voglia di fare. Almeno per tutto il primo tempo, poi sono venute a mancare le energie, ma ha comunque offerto un apporto importante all'Inter.
jones diouf

"In questo senso, la nota positiva, anche in Champions, è stato Andy Diouf, abile nell'uno contro uno di fronte a Cucurella. Non proprio l'erede di Dumfries, ma qualcosa di diverso e forse persino di più utile", si legge nello stesso articolo a proposito del giocatore che nella scorsa stagione sembrava un oggetto misterioso. Chivu vuole diventi una delle chiavi della sua Inter.

(Fonte: Il Giornale)

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