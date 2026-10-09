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Il progetto di Curtis Jones era chiaro: sfruttare la sosta per le Nazionali per lavorare intensamente ad Appiano Gentile e velocizzare il suo inserimento nel mondo Inter. Un piano che si è infranto sul più bello, a pochi giorni dalla ripresa del campionato: il centrocampista inglese ha rimediato un infortunio muscolare che lo terrà fuori per almeno tre settimane, forse un mese. Un intoppo nel periodo peggiore possibile, con i nerazzurri che giocheranno ben 9 partite prima della nuova sosta in programma a novembre.

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Così scrive Il Giorno: "Per l'Inter, notizia di ieri, un Curtis Jones in meno da poter schierare, almeno per un po'. Proprio ora che aveva avuto l'opportunità di lavorare ad Appiano senza partite di mezzo, mentre tanti compagni difendevano la propria rappresentativa. Niente da fare: venti giorni di stop, forse qualcosa anche un mese, dipenderà da come reagiranno i muscoli dopo che gli esami hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. L'intoppo arriva nel momento in cui il calendario diventa fitto e stare fermo da sosta a sosta significa saltare nove partite. Chivu riflette".