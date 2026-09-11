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Lautaro è nell'elenco dei pre-convocati dell'Argentina, ma c'è molta confusione e per molteplici motivi molti big potrebbero essere esentati dalle tre amichevoli ancora da definire ufficialmente.

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"La prima comunicazione di rito, come ogni sosta che si rispetti, è arrivata in forma ufficiale alla segreteria sportiva dell’Inter: nulla di anomalo, Lautaro Martinez è stato pre-convocato dall’Argentina di Scaloni. Ben oltre la burocrazia, però, esiste un mondo in ebollizione, soprattutto a Buenos Aires: per questo, non è detto che arrivi la successiva convocazione per un ancora nebuloso (e tutt’altro che esaltante...) tris di amichevoli per la Selección. Anzi, visto il contesto, il capitano nerazzurro e altri big della compagnia potrebbero avere un sorprendente turno di riposo: da Lautaro ai “colchoneros” Julian Alvarez e “Cuti” Romero, passando per gli inglesi Dibu, “Licha” Martinez e MacAllister più lo scudiero di Messi a Miami, De Paul, si tratta dell’intera vecchia guardia rimasta impigliata nei problemi della Afa. La federazione argentina vive, infatti, un momento di grande incertezza e confusione, se non proprio di caos. Insomma, nessuno si stupirebbe se i big di Scaloni restassero a casa e l’eventualità non può lasciare indifferente il mondo Inter: senza l’amata nazionale, di solito raggiunta dal Toro a qualunque costo, Lautaro potrebbe concentrarsi soltanto sulla propria squadra di club. In quel periodo di tre settimane, al netto dei giorni liberi che elargirà Chivu, potrà affinare la condizione fisica per il doppio sprint, tra scudetto e Champions", spiega La Gazzetta dello Sport.

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Convocazioni

"Gli avversari, fino a ieri ancora non ufficializzati, non scaldano certo il cuore degli argentini: sono Burkina Faso, Bolivia e Benin. C’è in ballo anche un magico “homenaje” a Messi, ma Leo non è del tutto convinto della cosa. I rapporti con la federazione sono tesi, “El Diez” sente di avere dato tanto, tantissimo, alla Afa, e non solo in campo ma anche fuori, a livello economico. E qui arriva un altro punto dolente: i premi destinati ai giocatori per le prestazioni recenti sono tema di discussione, da più parti in Argentina si sottolinea il fatto che i finalisti del Mondiale siano in credito. E che le cifre dovute ai nazionali siano importanti. Sommando tutto, si capisce perché i big della nazionale che giocano in Europa non siano proprio entusiasti dell’idea di andare in Argentina a sfidare le tre nazionali che iniziano con la B, ma non sono il Brasile. E per calmare le acque, per distendere l’ambiente e far calare la tensione nei rapporti tra federazione e giocatori, alla Afa stanno pensando di lasciare a casa un numero significativo di giocatori. In testa, proprio Lautaro e con lui gli altri pezzi grossi di questi anni di gloria., data fissata per la pubblicazione della lista di Scaloni. Sarebbe una sorpresa vedere tra i presenti il Toro e all’Inter, ovviamente, non dispiacerebbe avere il proprio capitano tutto per sé", aggiunge Gazzetta.