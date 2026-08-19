Lautaro Martinez e la rivincita post Mondiale. L'Argentina è arrivata seconda, lui l'aveva trascinata in finale, ma in quella partita poi vinta dalla Spagna, non ha giocato neanche un minuto. Scaloni ha mandato Julian Alvarez in campo da titolare, convinto probabilmente di poter inserire Lauti in corsa. La partita non glielo ha permesso e l'argentino è rimasto in panchina. Una delusione totale.

Screen ESPN

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"Fra i molti dettagli solo apparentemente insignificanti della finale mondiale di East Rutherford, che si giocava esattamente un mese fa, un posto di riguardo lo merita senz’altro la pettorina viola di Lautaro Martinez. Quando l’arbitro Vincic fischia la fine, sancendo la meritata vittoria della Spagna, l’attaccante argentino prima la usa per asciugarsi le lacrime e poi, finalmente, dopo due interminabili ore trascorse in panchina a guardare e soffrire, se la sfila di dosso. Non farà polemiche, anche se la scelta di non concedergli nemmeno un minuto verrà poi rinfacciata al ct Scaloni dalla gran parte dei tifosi della Selección, che dopo il gol decisivo nella semifinale contro l’Inghilterra avrebbero voluto vederlo già dall’inizio, al posto di Julian Alvarez. «Mi sarebbe piaciuto poter aiutare la squadra anche sul campo ma va bene così» si è limitato a scrivere l’indomani il Toro sui social, preferendo evitare sfoghi che non avrebbero comunque cambiato l’esito di una partita mai iniziata", scrive il Corriere della Sera a proposito di quel momento vissuto dal capitano dell'Inter.

Che è tornato a metà agosto ad Appiano Gentile e "intende prendersi la sua rivincita sul campo, con la maglia dell’Inter. Anche per questo è tornato dalle vacanze in anticipo, per farsi trovare pronto già al debutto in campionato contro il Monza sabato a San Siro. «Non so se lui e Thuram ci saranno» aveva avvisato Chivu, che forse non aveva fatto i conti con la tenacia del suo numero dieci, che vuole riprendere da dove aveva finito la stagione scorsa: vincendo. L’obiettivo è riconquistare lo scudetto e lasciare il segno in Champions", scrive il quotidiano sul giocatore nerazzurro.

(Fonte: Corriere della Sera)