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A secco nella prima di campionato, Lautaro Martinez vuole marchiare già da stasera la nuova stagione. Col Monza non è ancora al massimo della condizione che sta piano piano ritrovando ad Appiano Gentile.

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"La caccia di Lautaro riparte, da una delle sue vittime preferite. I rumor non hanno mai scalfito l’idea di Lautaro Martinez, che ha sì sempre evitato le classiche promesse d’amore eterno, ma allo stesso tempo si vede nerazzurro ancora a lungo. Anche per scrivere qualche record in più: nella scorsa stagione ha scalato la classifica dei marcatori interisti all time, adesso è terzo con 34 reti di ritardo da Alessandro Altobelli: non è scontato arrivarci già in quest’annata, ma intanto l’obiettivo è ritrovare al più presto il piacere del gol. Nel precampionato, iniziato in anticipo rispetto alle ferie ulteriori di cui avrebbe potuto godere, ma ovviamente in ritardo rispetto al resto dei compagni, la rete non è arrivata, anche perché il Toro ha giocato solo una manciata di minuti con il Betis. Stesso discorso nella prima di campionato: la goleada al Monza, per il 10 nerazzurro, ha rappresentato soprattutto un rodaggio di quasi un’ora, senza sbloccarsi alla prima gara utile, come invece gli era riuscito nella passata stagione. Dopo la prima vera settimana di lavoro, la miglior forma fisica è più vicina", scrive Tuttosport.

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"Quanto alla stagione nerazzurra, la trasferta di Cagliari è l’antipasto a una fase già calda dell’annata: sabato prossimo a San Siro arriverà il Napoli di Massimiliano Allegri, nel primo big match del campionato dell’Inter, che poi volerà in Spagna, ma a Madrid per affrontare il Real. Più che da scaldare i motori, c’è da alzare i giri. Al fianco di quello che, al momento, è da considerarsi il partner titolare nel tandem offensivo interista: complice il fatto che Marcus Thuram non sia ancora tirato a lucido, con Lautaro ci sarà ancora una volta Pio Esposito. Nessun incrocio di famiglia, visto il caso che ha portato il fratello Sebastiano lontano da Cagliari: solo la voglia di ripetersi dopo la prestazione da Mvp con il Monza, gol di tacco compreso", chiude il quotidiano.