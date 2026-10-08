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Oggi l'Inter riprenderà gli allenamenti. C'è grande attesa per il rientro in Italia di Lautaro Martinez e per la scelta di Chivu sul capitano per la gara di sabato contro il Parma.

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"Tutti in campo tranne Stones. Dopo la giornata di riposo, Cristian Chivu abbraccia quasi tutta l’Inter ad Appiano Gentile per gli ultimi due allenamenti che lo separano dalla sfida al suo passato, cioè il Parma. Alla Pinetina è atteso anche Lautaro, direttamente dall’aeroporto di Malpensa: al rientro dall’Argentina, dove ha partecipato alla grande festa di addio alla nazionale di Lionel Messi, si metterà subito a disposizione per una blanda seduta di recupero. Poi andrà a riposare e si ripresenterà domani per la rifinitura.

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E’ probabile, se non addirittura scontato, che sabato vada in panchina. Potrebbe essere utilizzato nel secondo tempo se la squadra avesse bisogno di lui ma l’idea sarebbe proprio risparmiarlo per il Bruges, che arriva a San Siro soltanto tre giorni dopo: la sfida di Champions è molto importante per l’Inter, che ha perso tra i rimpianti la partita d’esordio al Bernabeu contro il Real Madrid e vuole prendere il passo giusto. Con Lautaro in buone condizioni sarà più semplice", spiega La Gazzetta dello Sport.