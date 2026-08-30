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Non c'è Inter senza Lautaro Martinez. Dopo l'esordio stagionale col Monza, la condizione del capitano è cresciuta e questa sera sarà ancora titolare nella gara contro il Cagliari.

"Il Toro nerazzurro non vede l’ora di incornare per la prima volta nella nuova stagione. Sul volo che lo ha portato ieri pomeriggio in Sardegna, Lautaro Martinez aveva già sensazioni positive. Non potrebbe essere altrimenti, considerando che questa sera si ritroverà di fronte la sua vittima preferita. La sua presenza nel match dell’Unipol Domus non è mai stata in discussione. Contro il Monza, nonostante fosse lontano dalla miglior condizione, ha giocato dall'inizio, ma è rimasto a secco. A Cagliari, avendo beneficiato di una ulteriore settimana di lavoro con i compagni, spera in un epilogo diverso. Perché non c’è dubbio che la cosa più importante sia il risultato di squadra, ma ottenerlo imprimendo la propria firma rende tutto più bello", analizza il Corriere dello Sport.

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"Tra i vari obiettivi in agenda c’è ovviamente anche quello di riconfermarsi capocannoniere, in un campionato in cui anche le altre squadre di vertice sperano di poter contare su un apporto ancora superiore da parte dei rispettivi bomber. La concorrenza non mancherà, quindi meglio lanciare subito un segnale. Che sarebbe duplice, anche in attesa del primo scontro diretto della stagione in programma tra una settimana contro il Napoli al Meazza".

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"Una rete nel posticipo di oggi servirebbe a ripagare anche la massima fiducia nei suoi confronti da parte di Chivu, che ha imparato subito a gestirlo come un padre e ha mostrato grande empatia verso di lui. L’ottimo rapporto tra i due ha contribuito a spazzare subito via quella improvvisa apprensione legata alle voci di mercato provenienti dalla Spagna. La grande ambizione di riconfermarsi in Italia e provare a regalarsi un'annata da sogno in Europa passa anche dalle incornate del Toro", spiega il Corriere dello Sport.