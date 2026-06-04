"Subito titolare. Non è un’investitura definitiva in vista dell’esordio di Kansas City contro l’Algeria, in programma nella notte tra il 16 e il 17 giugno, ma è un buon inizio. Lautaro Martinez ha cominciato il ritiro americano con l’Argentina al centro dell’attacco, nel 4-3-3 composto nella partitella di fine allenamento da Scaloni. Mancavano, perché non disponibili, sia Messi che Alvarez, quindi il test conta relativamente. Ma Lautaro ha potuto mettersi in mostra agli occhi del commissario tecnico sin dalla prima sgambata allo Sporting Training Center KC, sede scelta dalla federcalcio argentina per la prima fase del Mondiale. Al suo fianco sono stati schierati due esterni dell’Atletico: Giuliano Simeone, figlio di Diego, e Thiago Almada. Adesso Lautaro deve provare a difendere il posto da centravanti nelle due amichevoli contro Honduras e Islanda, in programma rispettivamente domenica e mercoledì prossimi", scrive La Gazzetta dello Sport.