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L'Inter ha ripreso la preparazione alla sfida col Parma nella giornata di ieri ad Appiano. Presente anche il capitano Lautaro Martinez, di rientro dall'Argentina e dal saluto a Messi.

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, "Neanche il tempo di scendere dall’aereo e fare un salto nella sua casa del centro che il centravanti argentino si è presentato alla Pinetina per risentire aria di casa, aria di Inter. La sua seduta è stata poco più di una sgambata, un defaticante morbido, considerate le 13 ore di volo intercontinentale dall’Argentina. Oggi per lui sarà il primo vero allenamento, quello di vigilia contro il Parma: vista la spremuta di partite a ottobre, sette fino al derby a fine mese, le energie del capitano andranno gestite e l’intendimento dello staff è non mandarlo subito in campo".

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"Come da tradizione, il Toro spingerà per esserci, ma accanto a Thuram sembrano giocarsi il posto più Bonny e Pio, ben sapendo che Martinez tornerà ai posti di combattimento contro il Bruges, martedì in Champions. Lautaro porta, comunque, con sé 199 minuti nelle tre amichevoli della sua Nazionale, sempre iniziate da titolare: 75 contro la Bolivia, 45 contro il Burkina Faso e 79 contro il Benin, nella notte mistica dell’addio di Messi alla Nazionale. Ha segnato due gol, salendo a 42 e superando Aguero al terzo posto tra i marcatori argentini di sempre", spiega il quotidiano.