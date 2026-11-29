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Lautaro Martinez è tornato. E con lui, anche la ThuLa. Il capitano dell'Inter, dopo aver segnato in Champions League contro lo Stoccarda, si è ripetuto in campionato contro il Genoa, dimostrando di essersi perfettamente ristabilito dall'infortunio che lo ha tenuto ai box per più di un mese. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Chi ha notato l'abbraccio tra Lautaro e Thuram nel cerchio di centrocampo, qualche istante prima che Ayroldi fischiasse l'inizio di Inter-Genoa, avrà sospirato incamerando e rilasciando una discreta quantità di fiducia. È tornata la ThuLa e l'ha fatto a modo suo. Con i gol. Prima ha segnato la metà argentina, poi l'altra metà francese (due volte), con passaggio decisivo proprio dal Toro nella prima occasione. Insieme dal primo minuto non giocavano da Inter-Bruges di Champions: 46 giorni. Ma Lauti e Tikus si cercano come sempre, si trovano, si esaltano, si scambiano i soliti interessanti suggerimenti in campo e grandi complimenti fuori. E l'Inter vince, contro-sorpassa laRoma, alle 18 impegnata col Monza, e si rifà a tre punti dalla Lazio".

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"Dopo il gol allo Stoccarda Lautaro ha replicato di nuovo davanti ai suoi tifosi. Si è ripreso San Siro ed è diventato quell'unico attaccante (con Mbappé) ad aver realizzato almeno 5 reti in ognuna delle ultime nove stagioni nei top cinque campionati europei. Ma attenzione, l'Inter è tutt'altro che Lautaro-dipendente e l'ha dimostrato. Poi, certo, quando l'uomo col 10 sulle spalle è in campo si sente, eccome. Davanti e anche diversi metri più indietro. Spinge, illumina, ripiega e sa sbarazzarsi di qualsiasi pallone potenzialmente pericoloso con nervi d'acciaio e classe da vendere. Col Genoa la sua partita è durata 59 minuti. Tempo utile per un gol e un assist. È salito a 5 reti in A, che non sono ancora gli 8 dell'amico Thuram ma il francese conta molti più minuti in campo accumulati nel periodo in cui l'argentino era infortunato e spettatore e lui si è caricato reparto e squadra sulle spalle. Nel pre gara Chivu aveva spiegato la gestione del minutaggio di un Toro in definitiva ripresa. Non c'è stato mai alcun pericolo di rivederlo in campo prima del previsto, la necessità di non correre alcun rischio di ricadute è sempre la stella polare che allenatore e staff seguono senza deviazioni".