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"L’Inter si butta via a Bergamo, bruciando tre volte un doppio vantaggio e permettendo all’Atalanta di rientrare in partita fino a un rocambolesco 4-4 finale. La squadra di Chivu offre a lungo l’impressione di superiorità netta, ma di questa idea è lei stessa a illudersi". Apre così l'articolo di Libero in merito al 4-4 dell'Inter contro l'Atalanta alla New Balance Arena.

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Un'Inter sempre in vantaggio di due gol (0-2, 1-3 e 2-4) ma che si è fatta riprendere all'ultimo con il rigore di Kessié. "Intanto l’Atalanta ha il merito e la forza di rimanere aggrappata alla partita e di riuscire a sfruttare le approssimazioni difensive, soprattutto in marcatura in area e nelle transizioni negative, degli uomini di Chivu che aveva percepito l’andazzo dei suoi uomini da subito", aggiunge poi Libero.

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Inter che esce dal campo con un grande rammarico e la consapevolezza che, giocando senza cattiveria e intensità in campo i risultati non arriveranno. "Troppe approssimazioni da parte degli uomini di Chivu, facilmente intuibili anche dai giocatori di Sarri che obbligano Martinez a due interventi superlativi di istinto che evitano un ko che sarebbe stato clamoroso per l’Inter. Lo è anche il pareggio, a dir la verità. La Dea forse si rilancia mentre Chivu deve interrogarsi sulla difesa: è la nona del campionato. Così difficilmente si vince lo scudetto, infatti ora anche la Roma è davanti", chiosa Libero.