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In casa Inter ci si lecca le ferite dopo il 4-4 contro l'Atalanta arrivato nel finale di partita. Inter sempre in controllo del match e sempre recuperata dalla formazione di Sarri complice anche un atteggiamento difensivo molto rivedibile, sui gol presi ma non solo.

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Ed è proprio in quest'ottica che si leggono le pagelle di Libero. Il quotidiano boccia Spence (voto 5): "una diagonale importante e decisiva all'inizio ma poi è tra i primi a togliere la gamba quando c'è da soffrire". Stesso vale per Bastoni (5), anche lui passivo sul gol di Elmas e nel secondo tempo.

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Ma il peggiore in campo, secondo Libero, è Pavard: "Un difensore che non marca in area: così su De Ketelaere e su tanti altri. Intensità balneare in fase difensiva", il giudizio pesante di Libero che dà 4,5 al francese.