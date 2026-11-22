Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Mancano ancora diverse ore al calcio d'inizio di Atalanta-Inter e Cristian Chivu può riflettere sulla formazione da mandare in campo. Dalle colonne di Libero arrivano gli ultimi dubbi sui quali sta ragionando l'allenatore nerazzurro:

Getty Images

"L’Inter ritrova il suo capitano. Lautaro Martinez torna a disposizione di Chivu per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, stasera alle 20.45 (diretta Dazn). L’argentino partirà dalla panchina, in attacco fiducia a Pio Esposito e Thuram. A centrocampo Zielinski ha un fastidio al piede e va verso la panchina. Barella e Sucic leggermente avanti su Mkhitaryan, ma c’è anche il recuperato Jones che spera di ritagliarsi uno spazio. A sinistra Dimarco, a destra Spence favorito su Diouf. In difesa Bisseck, Bastoni e uno tra Carlos Augusto e Pavard dal 1’".