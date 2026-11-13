Grandi elogi sull'edizione odierna di Libero per Francesco Pio Esposito, centravanti dell'Inter che ieri ha deciso la sfida tra Italia e Francia con una doppietta per gli Azzurri. Questo il commento di Claudio Savelli sul quotidiano:

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"Pio Esposito ha numeri straordinari in maglia azzurra: nove gol in 14 presenze, oltre uno a partita stando ai minuti giocati, un ritmo che lo proietta oltre Piola, Meazza e Riva. In una situazione normale ci impegneremmo a non ribadirlo ogni volta: bisogna evitare di bruciarlo, dicono. E invece lo ripetiamo di buon grado, e non perché Pio sia particolarmente abile nel farsi scivolare addosso le cattiverie e nel gestire i complimenti: lo ripetiamo perché abbiamo bisogno che i giovani vengano trattati da grandi. Che abbiano quindi gli oneri e gli onori dei cosiddetti esperti. Che non vengano più considerati bambini. È così che diamo loro l'importanza che meritano, è così che possiamo tornare a essere una Nazionale, e un Paese di riflesso, che guarda il futuro con fiducia. Una fiducia che trova rispondenza sul rettangolo verde.

Basta guardare per capire quanto Pio sia un facilitatore per qualsiasi squadra, ma soprattutto per questa Italia in ricostruzione. Ti permette di giocare in ogni modo, anche all'interno di una stessa partita e questa contro la Francia lo dimostra. Se recuperi palla in basso, puoi saltare la prima pressione e andare direttamente su Pio che, come i centravanti vecchia scuola, sa lavorare il pallone nei tempi che servono alla squadra per risalire il campo. C'è un incursore che sta accompagnando? Sponda di prima o al massimo a due tocchi. Sono tutti bassi? Palla protetta per prendere tempo o direttamente un fallo. Se recuperi palla più in alto, puoi coinvolgerlo nello stretto: la palla torna quasi sempre più pulita rispetto a come gli viene consegnata. E se riesci a rifinire l'azione senza di lui, beh, lo ritrovi in area a concluderla, vedi il gol dell'1-1.

Esposito impegna i difensori, anche i più forti e sicuri nel duello diretto come Upamecano. Li obbliga alla fatica al punto che, da qualche parte, prima o poi, concederanno qualcosa per lo stesso Esposito o per un altro giocatore. Chiunque gli graviti intorno, funziona: un'ala autentica come Cambiaghi, un attaccante come il fratello Sebastiano, un trequartista tecnico prestato alla fascia come Vergara. Pio dà un senso a tutti, ma anche Roberto Mancini da questo punto di vista si difende se è vero che Dimarco inserito come ala, e non forzato come terzino, è subito decisivo, e che Barella sul centrosinistra può giocarci tranquillamente e convivere con Frattesi. L'Italia esiste, rendiamo grazie", si legge.