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Come vi abbiamo riportato, l'Inter ha deciso di cambiare rotta e chiudere l'era Inter Campus. Ecco quale sarà il nome del nuovo progetto benefico che sarà lanciato nel 2027 secondo Tuttosport:

"“Fondazione Inter”: si chiama così il progetto benefico della società di Viale della Liberazione, già formalmente attivo, che verrà lanciato a inizio 2027 e che si occuperà di sovvenzionare e gestire determinati progetti sociali. Spetterà a “We Are The Campus”, fondazione creata dalle famiglie Moratti e Tronchetti Provera, gestire lo storico “Inter campus”".

"La collaborazione tra le due realtà prevede che “in forza e nei limiti di apposito contratto di licenza della proprietà intellettuale di Fc Internazionale Milano Spa”, l’ente possa continuare a utilizzare il nome Inter e le magliette nerazzurre con i bambini di tutto il mondo".

(Fonte: Tuttosport)