"Nonostante non ci siano più i paletti legati a un settlement agreement con la Uefa, l’Inter ieri ha presentato la sua lista Champions con 23 giocatori sui 25 iscrivili nell’elenco principale, dunque esclusi i giocatori della Lista B dove sono stati inseriti Stankovic e Pio Esposito, essendo cresciuti nel vivaio nerazzurro e nati dopo il primo gennaio 2005".

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

TuttoSport dà la notizia di ieri della lista Champions del club nerazzurro e parla di due 'due buchi', "uno dei quali l’Inter aveva pensato di utilizzare nelle ultime settimane di mercato per inserire la famosa quinta punta, un giocatore di fantasia e velocità diverso dai giocatori già in organico, da poter prendere senza dover cedere nessuno. Alla fine non è stato individuato il rinforzo giusto, innesto rinviato a gennaio?", si legge in un articolo.

(Fonte: TS)