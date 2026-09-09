"L’Inter è protagonista nel bene e nel male. La sconfitta con il Real si poteva mettere in preventivo. Non così però, dopo una partita giocata alla pari, anzi meglio. La lezione deve servire. Gli errori in Champions si pagano e sono difficili da rimediare". Il Corriere della Sera si sofferma sulla sconfitta dell'Inter e su quanto di buono è comunque riuscita a fare la squadra nerazzurra a Madrid.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Coraggio e personalità" ma anche "amnesie fatali e inammissibili a questi livelli, che finiscono per cancellare quanto di buono viene fatto nell’arco dei novanta minuti. Superficialità e presunzione che non ti puoi permettere se dall’altra parte ci sono Mbappé, Vinicius e Bellingham. L’Inter si fa male da sola", scrive Bocci in un editoriale.

Cosa servirà all'Inter

"La rimonta, riuscita con il Napoli, stavolta è un’illusione. Una sconfitta amara, difficile da mandare giù contro un Madrid operaio, fischiato dai suoi esigenti tifosi, ma bravo a mascherare i propri limiti e a sfruttare le distrazioni nerazzurre in perfetto stile Mou. L’Inter adesso dovrà vincere almeno cinque delle prossime sette partite della fase campionato e pareggiarne una per arrivare ai 16 punti che dovrebbero essere sufficienti per entrare tra le magnifiche otto e evitare la trappola dei playoff", conclude lo stesso giornale.

(Fonte: Corriere della Sera)