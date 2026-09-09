«La sensazione che dà l'Inter in campo europeo è che manca qualcosa per poter competere con i club più grandi». Così Boban, ad After Party, su Skysport, ha commentato il debutto dei nerazzurri nella nuova stagione di Champions League.

«Anche questa sera si è visto, con un Real strano e disorganizzato con poco equilibrio ma tanta qualità là davanti, alla fine ha vinto la partita dopo tante occasioni avute. Le ha avute anche l'Inter e credo che d'altro canto i nerazzurri possono considerare la prestazione contro il Real come una dimostrazione di personalità, anche di una certa forza della squadra che è andata al Bernabeu e nel primo tempo ha dominato. Nel secondo tempo no e il Real poteva prendere il largo. Nel primo tempo l'Inter se l'è giocata: ma serviva la precisione. Quello ai grandi livelli fa la differenza. L'Inter è stata non precisa. Il Real alla fine ha vinto non senza merito, ma il pari sarebbe stato più giusto», ha detto.

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-Mourinho è ancora di questi livelli?

-Come vedi le italiane in Champions?

Non lo so. Mourinho deve dimostrare che tutto quello che ha perso negli ultimi anni, quello che abbiamo visto. Abbiamo visto un Mourinho molto più deconcentato e diverso, che non ha fatto mai più calcio come una volta. Si è perso nel difensivismo, in decostruzione degli altri e mai di costruzione di un gioco che possa mantenere il livello di prima. Lo vedo adesso più concentrato e sul pezzo adesso. Maturo. Sta vivendo bene questa sua nuova esperienza. Il Barcellona però ora è tanto avanti rispetto al Real.Roma e Como sono in forma strepitosa. Credo che il Napoli possa trovare le serate giuste in CL e se la può giocare. Ha giocato contro l'Inter alla grande poi i nerazzurri hanno fatto l'impresa e credo che il Napoli possa progredire ancora. Il Como ha nell'allenatore e nel progetto una forza straordinaria. La Juve l'ho vista contro il Milan e mi sembra più lontana. La Roma e il Como secondo me faranno bene in campionato e pure in CL.

(Fonte: SS24)