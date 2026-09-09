In studio a Skysport, l'ex milanista ha commentato il due a uno incassato dagli uomini di Chivu contro la formazione di Mourinho
VIDEO FCIN1908 / Rammarico Inter contro il Real Madrid: l'analisi di FcInter1908
«La sensazione che dà l'Inter in campo europeo è che manca qualcosa per poter competere con i club più grandi». Così Boban, ad After Party, su Skysport, ha commentato il debutto dei nerazzurri nella nuova stagione di Champions League.
«Anche questa sera si è visto, con un Real strano e disorganizzato con poco equilibrio ma tanta qualità là davanti, alla fine ha vinto la partita dopo tante occasioni avute. Le ha avute anche l'Inter e credo che d'altro canto i nerazzurri possono considerare la prestazione contro il Real come una dimostrazione di personalità, anche di una certa forza della squadra che è andata al Bernabeu e nel primo tempo ha dominato. Nel secondo tempo no e il Real poteva prendere il largo. Nel primo tempo l'Inter se l'è giocata: ma serviva la precisione. Quello ai grandi livelli fa la differenza. L'Inter è stata non precisa. Il Real alla fine ha vinto non senza merito, ma il pari sarebbe stato più giusto», ha detto.
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-Mourinho è ancora di questi livelli?Non lo so. Mourinho deve dimostrare che tutto quello che ha perso negli ultimi anni, quello che abbiamo visto. Abbiamo visto un Mourinho molto più deconcentato e diverso, che non ha fatto mai più calcio come una volta. Si è perso nel difensivismo, in decostruzione degli altri e mai di costruzione di un gioco che possa mantenere il livello di prima. Lo vedo adesso più concentrato e sul pezzo adesso. Maturo. Sta vivendo bene questa sua nuova esperienza. Il Barcellona però ora è tanto avanti rispetto al Real.
-Come vedi le italiane in Champions?Roma e Como sono in forma strepitosa. Credo che il Napoli possa trovare le serate giuste in CL e se la può giocare. Ha giocato contro l'Inter alla grande poi i nerazzurri hanno fatto l'impresa e credo che il Napoli possa progredire ancora. Il Como ha nell'allenatore e nel progetto una forza straordinaria. La Juve l'ho vista contro il Milan e mi sembra più lontana. La Roma e il Como secondo me faranno bene in campionato e pure in CL.
(Fonte: SS24)
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