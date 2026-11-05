Alla fine anche Adriano Galliani ha depositato la propria candidatura a presidente della FIGC. Sarà quindi l'avversario di Malagò alle elezioni del 14 dicembre. "Malagò parte dal 9,9% garantito dalle 11 squadre di Serie A che lo sostengono (erano 18 ad aprile). Galliani dal 30% di calciatori e allenatori, ammettendo che votino compatti nonostante le forti divisioni interne. Decisivo sarà l'asse tra la Lega Dilettanti di Giancarlo Abete e la Lega Pro guidata da Matteo Marani. Insieme orientano il 46% delle preferenze, abbastanza per determinare il nome del prossimo capo del calcio", si legge su La Repubblica.

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Malagò per provare ad avere l'appoggio della LND e della Lega Pro - spiega il quotidiano - ha salvato Marco Brunelli. Il segretario generale della Figc era in uscita, ma il suo licenziamento non è mai stato formalizzato. Era stato inviduato lui come il primo responsabile del caso tesseramento, con Malagò candidato e poi eletto presidente senza una tessera della FIGC, che - si è scoperto dopo - era uno dei requisiti per potersi candidare.

"Brunelli è figura gradita ad Abete. E Malagò ha trovato un modo per non scaricarlo. Ovviamente, affidargli lo stesso incarico sei mesi dopo non era possibile. Ma per far fronte a questo ostacolo, il Malagò commissario ha nominato una commissione ad hoc che farà quel lavoro: validare le candidature. Salvare Brunelli — e rompere con il legale Viglione, ormai estraneo alla Figc di Malagò — può avvicinare Abete e orientare su di lui i voti dei Dilettanti? Certo con Brunelli ha ottimi rapporti anche Galliani: lo promosse segretario generale quando era presidente della Lega Serie A", spiega il quotidiano.

Serie A ancora divisa

La Serie A si spaccherà, oltre che sul candidato, anche sui consiglieri federali: "5 in lizza per 3 posti, più il presidente Simonelli che lo sarà di diritto. Oltre a Marotta, Chiellini e Campoccia si sono candidati Sticchi Damiani e Lotito".

(Fonte: La Repubblica)