È un'Italia di nervi scoperti. Il quotidiano La Repubblica analizza il momento della Nazionale di Mancini dopo la sconfitta contro il Belgio in Nations League. Le parole di Di Lorenzo hanno mostrato tutto: «Se cominciamo a massacrare i giocatori dopo la prima partita, non aiutiamo la nazionale» si è lamentato subito dopo la sconfitta.

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"Ma non considera - sottolinea La Repubblica - quanto sia giustificata la rabbiosa delusione dei tifosi e quanto poco abbia aiutato, in questo senso, il ritorno di Mancini, che inevitabilmente non gode di credito popolare dopo la fuga milionaria verso l'Arabia, che in pochi oltre a Malagò (e ai giocatori, per la verità, che hanno accolto con favore il ct bis) hanno perdonato. L'altra sera il Mancio ha per la prima volta perso il controllo, sebbene per una sola frazione di secondo, dicendo quasi con stizza che «se riconquistare il pubblico è come scalare l'Everest, sarà ancora più bello quando saremo in cima». Il dubbio di non farcela non ce l'ha".

In questo momento viene chiesto alla Nazionale di crescere e anche velocemente, ma Mancini sta ancora mettendo mano ai danni. Quelli psicologici soprattutto anche se magari non si aspettava di trovare questa situazione. "È difficile capire in pieno quanto i limiti puramente tecnici siano stati incentivati dalle remore psicologiche", scrive il quotidiano che punta i fari sul centrocampo e la difesa: "Di sicuro hanno funzionato poco il centrocampo, e non per colpa di Romano (non dovevano forse prenderselo Barella e Tonali, il grosso delle responsabilità?), e la difesa in blocco".

La decisione di Mancini su Barella

Mancini cambierà sicuramente qualcosa contro la Turchia. Intanto ha lasciato Barella , uno dei due giocatori messi nel mirino dalla critica subito dopo la partita, a Coverciano. Dovrebbe esserci Frattesi dal primo minuto al suo posto. E Kayode a destra al posto di Di Lorenzo ("un altro tra i veterani che ha deluso le aspettative del CT). In difesa Bursa lascerà il posto a Scalvini, destinato ad affiancare il rientrante Bastoni.

(Fonte: La Repubblica)