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Il cammino dell'Inter riparte dalla sfida casalinga contro il Parma. Qualche dubbio di formazione per Chivu, che deve anche scegliere il portiere che scenderà in campo dal 1': Martinez e Provedel si giocano una maglia da titolare, e il tecnico nerazzurro si è preso tutto il tempo possibile per pensarci.

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Così scrive il Corriere dello Sport: "Martinez o Provedel? Chivu scioglierà il dubbio solo a ridosso della gara. Si è preso la classica notte per decidere. Al momento, però, è da considerare in vantaggio lo spagnolo, tornato molto carico dalla chiamata in nazionale. Vero che non ha giocato, ma è stata comunque una soddisfazione incassare la fiducia di De La Fuente. Sull'ex Lazio, invece, pesa l'incognita di aver giocato l'ultima gara ufficiale lo scorso 4 marzo (Lazio-Atalanta 2-2 in Coppa Italia), vale a dire ben sette mesi fa. Comprensibile, quindi, un po' di ruggine. Avrà sicuramente la sua occasione - poteva già averla con l'Udinese - e sarà sicuramente almeno doppia. Nel senso che non sarà una chance isolata, ma seguirà anche un bis. Quindi, dovesse toccare a lui oggi, poi sarebbe titolare pure con il Bruges. La sensazione, però, è che il suo debutto possa essere rinviato. Anche perché, rimanendo fuori, anche Martinez arriverebbe a un mese di digiuno di partite".